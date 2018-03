Bảo vệ Carina Plaza tử nạn khi cứu người: 'Trên người anh ấy vẫn còn bộ đàm'

'Trong lòng, cứ cầu là không phải anh An'

Ngày 24.3, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ trên đường An Dương Vương (Q.8, TP.HCM), nơi người thân đang tổ chức tang lễ cho ông Trần Văn An (48 tuổi), người bảo vệ cứu hàng chục cư dân trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8) vào rạng sáng 23.3.

ẢNH: ĐỨC TIẾN Anh Tâm kể lại hành trình tìm kiếm người anh trai ở nhà xác

Đến giờ phút này, ông Trần Minh Tâm (43 tuổi, em ruột ông An) vẫn chưa thể tin anh trai mình đã ra đi mãi mãi. Ông Tâm cho biết trước đây hai anh em cùng làm bảo vệ ở chung cư Carina Plaza, sau này ông Tâm chuyển sang làm việc cho một cửa hàng gần chung cư nói trên.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Tâm trực ca ngày nên về trước. Rạng sáng 23.3, một đồng nghiệp làm bảo vệ ở cửa hàng gọi điện báo "anh An bị kẹt trong đám cháy", ông Tâm liền nhấc máy gọi vào số của anh ruột, chuông reo nhưng không có ai trả lời.

Ông Tâm tức tốc chạy đến chung cư tìm kiếm nhưng lúc này lửa cháy quá lớn. Tưởng anh trai kẹt dưới hầm giữ xe, ông Tâm nhờ cảnh sát tìm kiếm vẫn không thấy đâu. Gặp một bảo vệ trực chung với anh trai mình, ông Tâm được biết khi phát hiện cháy, ông An thấy nhiều người kêu cứu ở trên cao nên đã chạy từ block B sang block A rồi đi lên phía trên đập cửa hô hoán và hỗ trợ mọi người tháo chạy.

Thấy cảnh sát đưa nhiều thi thể từ trong đám cháy về các bệnh viện, ông Tâm cùng một số anh em trong nhà chia nhau tìm ở các nhà xác nhưng vẫn không có tin tức. “Đến sáng mà không nghe tung tích gì của anh ấy là mình thấy hồi hộp và bất an lắm. Trong lòng cứ cầu là không phải ảnh, không phải anh An”, ông Tâm nhớ lại. Mấy anh em ông Tâm cũng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ sốc.

“Chú cứu được một tốp người rồi nhưng khi quay lại thì…”

Đến 11 giờ 30 ngày 23.3, điện thoại ông Tâm đổ chuông, trên màn hình là một số lạ. Ông Tâm bắt máy thì được công an gọi qua Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận dạng thi thể mặc đồ bảo vệ mà cảnh sát cứu hỏa tìm thấy ở trước phòng 501.

ẢNH: ĐỨC TIẾN Ông An sẽ được người thân đưa về an táng ở Cần Giuộc (Long An)

Vừa vào nhà xác của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ông Tâm thấy mấy người quen khác cũng nằm đó. "Anh ấy nằm trong cùng, mặc đồ bảo vệ, chiếc bộ đàm vẫn còn trên người", ông Tâm nói.

“Trước đây, tôi có làm ở chung cư nên cũng quen mặt những người đó. Trên người anh An khói bám đen chút chứ không bị cháy. Chắc ảnh mất do ngạt khói”, ông Tâm bùi ngùi nói thêm.

Cũng theo ông Tâm, thường ngày ông An sống với mẹ và 1 người con trai 24 tuổi. Còn vợ ông An làm việc ở dưới Tây Ninh, đã lâu không về nhà.

Trong ngày 24.3, đại diện công ty bảo vệ nơi ông An làm việc và những người trong tổ trực bảo vệ ở chung cư Carina Plaza cũng đến nhà thăm hỏi, động viên người thân trong gia đình ông An.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Lê Gia An (20 tuổi, quê Bạc Liêu), bảo vệ trực chung với ông An vào ngày xảy ra cháy, cho biết: “Khi phát hiện cháy, chú An cứu được một tốp người ở tầng dưới chạy rồi chạy ra ngoài. Nhưng sau đó, chú An thấy nhiều người rọi đèn pin kêu cứu phía trên nên quay lại chung cư. Lúc đó, tụi em cũng lo cứu người nên không để ý, sau đó thì hay tin chú mất”.