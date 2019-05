Bảo vệ khu đô thị Phú Mỹ Hưng phối hợp bắt cướp như phim hành động

Ngày 29.5, Đội bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) cho biết từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện và phối hợp bắt 10 nghi phạm vào khu đô thị để trộm cắp, cướp giật . 10 nghi phạm nói trên được giao cho Công an Q.7 điều tra xử lý.

Điển hình, chiều 3.5, bảo vệ trực tại chốt Mỹ Kim 3 - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phát hiện một nghi phạm đi xe máy hiệu AirBlade màu đen giật điện thoại người đi bộ , chạy về hướng chốt Kênh Đào - Cổng Đông Phú Gia nên báo bộ đàm về trực ban Đội bảo vệ. Khi nghi can này chạy đến khu phố Mỹ Hào, nhân viên tuần tra tiếp tục truy đuổi và thông báo nghi can giật điện thoại đang tẩu thoát trên đường Phạm Thái Bường về hướng đường Nguyễn Cao. Đến chốt chặn Vivocity, các bảo vệ tại đây kéo thanh chắn chặn ngang đường làm kẹt xe cục bộ, nghi can giật điện thoại buộc phải giảm tốc độ thì bị các bảo vệ phục sẵn lao vào bắt giữ.