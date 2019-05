Bắt 13 nghi phạm lừa đảo qua facebook, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Chiều 16.5, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 nghi phạm (đều ngụ tại tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu nhóm lừa đảo này là Nguyễn Quang Linh (21 tuổi, ngụ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Lê Vũ Hải (23 tuổi, ngụ xã Triệu Thương, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và Hoàng Hữu Sử (21 tuổi, ngụ xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). 3 nghi phạm trên đã trực tiếp cướp mật khẩu tài khoản facebook của nhiều người, sau đó lừa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

ẢNH B.PHẠM 3 nghi phạm cầm đầu

Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định, ổ nhóm tội phạm trên đã cướp hơn 500 tài khoản facebook, sau đó mạo danh là chủ tài khoản để nhắn tin hỏi mượn tiền, nhờ mua thẻ cào điện thoại… của người thân, bạn bè nạn nhân và chiếm đoạt của họ hơn 20 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt có thể chưa dừng lại ở con số trên vì có thể có nhiều người chưa biết để tố cáo với cơ quan công an.

Cơ quan điều tra thu 750 triệu đồng, 8 viên hồng phiến cùng nhiều tài khoản ngân hàng, máy tính, điện thoại liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 4 vừa qua, từ đơn trình báo, tố cáo của người dân, Công an thành phố Vinh đã điều tra và phá chuyên án, bắt giữ nhóm nghi phạm trên để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng. Nhóm này bị bắt giữ khi đang tạm trú tại Đà Nẵng.