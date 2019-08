Bắt 2 cán bộ địa chính xã tham mưu cấp sổ đỏ cho người nhà 'quan huyện'

Ngày 17.8, một lãnh đạo UBND H.Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết hai cán bộ địa chính xã Đắk Búk So bị cơ quan công an khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.