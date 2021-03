Bắt 2 cô gái trẻ buôn ma túy số lượng 'khủng'

Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 12.3, tại số 66 Lê Duẩn (P.1, TP.Đông Hà), lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung (Bộ Tư lệnh biên phòng) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) đã bắt quả tang Lê Thị Hồng Ngọc (21 tuổi, trú P.1) vận chuyển trái phép với tang vật thu được gồm 2 gói ni lông trọng lượng 2 kg chứa ma túy dạng đá.

Lê Thị Diễm My cùng tang vật 4.000 viên ma túy tổng hợp

Ở vụ án thứ 2, lúc 16 giờ 30 phút ngày 14.3, tại km72 + 800, Quốc lộ 9 thuộc thôn Làng Vây (xã Tân Long, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Thuận phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị) và Công an xã Tân Long đã bắt giữ Lê Thị Diễm My (tên gọi khác là Bé Em, 22 tuổi, trú P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) với tang vật 4.000 viên ma túy tổng hợp. My bị bắt khi thuê taxi chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà.