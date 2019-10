Bắt 2 nghi can cướp xe máy ở thị trấn Phước Hải

Ngày 22.10, liên quan đến vụ cướp xe máy, Cơ quan CSĐT Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giam Lê Anh Hoàng (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Khánh Hòa (19 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản

Nghi can Hoàng tại Công an H.Đất Đỏ Ảnh: Nguyễn Long

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 21.10, Hoàng điều khiển xe máy BS 72T2 - 4317 chở Hòa để đi "săn mồi".

Khi cả 2 đi đến đoạn đường ven biển Phước Hải (thị trấn Phước Hải, H.Đất Đỏ) thì phát hiện bà Nguyễn Thị On (57 tuổi, ngụ H.Long Điền) đang cầm điện thoại bên cạnh xe máy BS 72K1 - 244.42.

Xe máy 2 nghi can Hoàng và Hòa dùng để đi cướp tài sản Ảnh: Nguyễn Long

Hoàng áp sát để Hòa nhảy xuống xe giật điện thoại của bà On nhưng bất thành. Tiếp đó, Hòa lấy xe máy bà On chạy thì nạn nhân đứng ra chặn lại. Hoàng chạy đến đạp bà On, còn Hòa hăm dọa đâm nạn nhân nếu dám chống cự. Cướp được xe máy, cả hai đưa về nhà trọ tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ cất giấu.

Sau khi nhận tin báo của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an H.Đất Đỏ nhanh chóng lần ra hướng tẩu thoát của 2 nghi can trên và tổ chức bắt giữ Hoàng và Hòa tại phòng trọ ở xã Tân Hải.

Một trinh sát Công an H.Đất Đỏ cho biết, tại phòng trọ của hai nghi can cướp giật tài sản, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Tại Công an H.Đất Đỏ, Hoàng và Hòa đã khai nhận thực hiện hành vi cướp tài sản của bà On.

Cả hai nghi can này còn khai nhận vào ngày 12.10 đã cướp giật một giỏ xách của nữ nạn nhân khác trên địa bàn xã Phước Hội (H.Đất Đỏ).

Hiện vụ cướp xe máy đang được Công an H. Đất Đỏ điều tra mở rộng.