Bắt 2 nghi phạm vận chuyển 32 kg ma túy đá và 10 bánh heroin

Ngày 25.10, thông tin từ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Cục Hải quan và Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Trần Xuân Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mã Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) và Võ Quốc Dương (41 tuổi, ngụ xã Diễn Xuân, H.Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về tội vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy