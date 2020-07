Bắt 2 nữ phóng viên liên quan vụ cưỡng đoạt 210 triệu đồng của doanh nghiệp

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang ông Trần Trọng Lâm, Phó trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống (Hà Nội), cưỡng đoạt 210 triệu đồng của một phòng khám trên địa bàn TP.Bắc Giang

Ngày 26.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ đối với 2 nữ phóng viên

Hai nữ phóng viên bị tạm giữ là Trần Tuyết Nhung (40 tuổi, trú tại P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội), nguyên phóng viên Tạp chí Môi trường và Sức khỏe, hiện là nhân viên tập sự tại Tạp chí Môi trường và Đô thị; và Bùi Thị Xuân (41 tuổi, trú tại P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội), phóng viên Tạp chí Môi trường và Sức khỏe.

Các đối tượng Nhung và Xuân có mối quan hệ quen biết với ông Trần Trọng Lâm, Phó trưởng Ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ông Trần Trọng Lâm tuy không được người có thẩm quyền phân công nhiệm vụ tác nghiệp, theo dõi các phòng khám, nhưng đối tượng này biết anh Dương Văn T. (ở Nguyễn Thái Học, P.Yết Kiêu, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) là một trong nhiều cổ đông thành lập hệ thống 4 phòng khám bệnh tại địa bàn thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Đối tượng Bùi Thị Xuân Ảnh Báo Bắc Giang

Qua quen biết và trao đổi với nhau, 3 đối tượng này phát hiện các phòng khám của anh T. có một số sai phạm nên đã uy hiếp, đe dọa anh T. phải nộp số tiền 210 triệu đồng để chia nhau, nhằm bỏ qua sai phạm, không viết bài đăng báo.

Chiều 25.7, khi ông Trần Trọng Lâm đang nhận 210 triệu đồng của anh T. thì bất ngờ bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Công an Q.Hoàng Mai bắt quả tang tại khu vực P.Đại Kim (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Trần Trọng Lâm, lực lượng công an thu giữ 1 cây CPU, 1 máy tính xách tay, 1 USB.