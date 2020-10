Bắt 2 tên cướp thực hiện 20 vụ giật dây chuyền ở các tỉnh miền Tây

Sáng ngày 8.10, Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hoài Lâm (25 tuổi) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi, cùng H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra xử lý về tội cướp giật tài sản

Đây là hai bị can đã thực hiện 20 vụ cướp giật tài sản ở nhiều tỉnh miền Tây.

Bị can Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại cơ quan công an Ảnh: CTV

Công an tỉnh Kiên Giang thông tin, trước đó vào tối ngày 3.1,0 khi Lâm và Ngọc ra tay cướp giật dây chuyền vàng của người dân trên địa bàn TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì bị lực lượng chiến sĩ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các tỉnh: Kiên Giang, Đồng Tháp bắt giữ.

Bước đầu Trần Hoài Lâm khai nhận, vào ngày 2.10 Lâm cùng với Lê Nguyễn Bảo Ngọc gửi xe mô tô lên xe khách từ TP.HCM về Bến xe khách Kiên Giang nhằm làm phương tiện đi cướp giật tài sản.

Sau đó, Lâm lái xe ô tô (7 chỗ) chở Ngọc đến TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) để thuê khách sạn ngủ. Đến chiều tối ngày 3.10, cả hai đến bến xe lấy xe mô tô chạy trên các tuyến đường TP.Rạch Giá ra tay thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản. Và hai tên bị bắt sau khi thực hiện 2 vụ cướp 2 sợi dây chuyền có tổng trọng lượng 1,5 lượng vàng 18kara của người đi đường.

Xe ô tô của Lâm và Ngọc sử dụng đi từ TP.HCM đến TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để cướp tài sản Ảnh: Trần Ngọc

Ngoài 5 vụ cướp giật nêu trên, Lâm và Ngọc khai nhận, bằng các thủ đoạn tương tự, trước đó cả hai đã cùng một số đối tượng từ TP.HCM về miền Tây gây ra 15 vụ cướp giật tài sản khác gồm: Kiên Giang (3 vụ), Đồng Tháp (10 vụ) và Sóc Trăng (2 vụ) để chiếm đoạt hàng chục sợi dây chuyền vàng của người đi đường, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Điều đáng nói là để cướp tài sản của các nạn nhân, nhóm của Lâm, Ngọc đều làm cho các nạn nhân té xe bị thương tích nhằm tránh bị truy đuổi.

Vụ việc cướp giật tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá điều tra, xử lý.