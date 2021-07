Bắt 2 thanh niên trong ổ nhóm lừa bán lan đột biến, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Chiều 5.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trịnh Hải Nam (19 tuổi) và Quách Văn Hải (29 tuổi), cùng trú tại H.Yên Thủy (Hòa Bình), để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản