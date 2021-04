Bắt 26 'quái xế' nhiều tỉnh về Đồng Tháp đua xe tuyến tránh QL30 trong ngày 30.4

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có rất nhiều thanh, thiếu niên tụ tập đua xe , lạng lách, rú ga, nẹt pô, gây mấy an ninh trật tự trên tuyến tránh Quốc lộ 30 thuộc P.An Lộc và P.An Bình A (TP.Hồng Ngự) nên Công an TP.Hồng Ngự đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đóng tại TP.Hồng Ngự tổ chức chốt chặn, bắt giữ.