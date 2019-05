Bắt 3 cán bộ quản lý rừng làm giả hồ sơ chiếm đoạt 5 tỉ đồng

Chiều 5.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 1 cựu cán bộ và 2 cán bộ đương chức thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành (huyện yên Thành, Nghệ An) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba người bị bắt tạm giam gồm Phan Tiến Sỹ, nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành; Nguyễn Thọ Huy, Phó ban quản lý và Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Kỹ thuật. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc của 3 nghi phạm này.

ẢNH V.TOÀN Ông Phan Tiến Sỹ, nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành (thứ hai từ phải sang) tại một buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, năm 2014, Công ty Đông Bắc thực hiện việc thuê đất rừng tại huyện Yên Thành để làm dự án trồng cây thức ăn nuôi bò sữa của Công ty CP thực phẩm sữa TH, thời gian thuê 50 năm. Ông Phan Tiến Sỹ (lúc đó là Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành) cùng 2 cán bộ nói trên đã lập 3 bộ hồ sơ khống để lấy tiền đền bù cây trên đất rừng của Công ty Đông Bắc, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của doanh nghiệp này.

Sau khi được doanh nghiệp chuyển về quỹ nội bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, số tiền đền bù này đã “biến mất”.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 6.5, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành, xác nhận sự việc trên và cho biết, trước khi bị bắt, ông Huy và ông Thanh vẫn chưa bị đình chỉ chức vụ.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án này.