Bắt 3 nghi phạm đột nhập nhà dân trộm 200 cây vàng SJC 9999

Ngày 17.10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 3 nghi phạm , gồm: Phạm Văn Cửu (32 tuổi), Nguyễn Quang Nguyên (32 tuổi) và Phạm Ngọc Luyện (22 tuổi, đều ngụ tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 3 nghi phạm đã gây ra vụ trộm 200 cây vàng SJC 9999 ở thành phố Ninh Bình.

Theo điều tra của cơ quan công an, tối 17.9, Cửu, Nguyên, Luyện và Nguyễn Công Hoan (23 tuổi, cùng ngụ tại huyện Đông Hưng, Thái Bình) sang thành phố Ninh Bình, tìm các gia đình giàu có để trộm cắp tài sản. Đến khoảng 2 giờ ngày 18.9, các nghi phạm trên đã đột nhập vào nhà ông Đinh Quang Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Sơn (địa chỉ nhà tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình), phá két sắt lấy đi 200 cây vàng SJC 9999.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh lân cận để điều tra, truy tìm hung thủ gây án. Sau khi xác định được các nghi phạm gây án, ngày 15.10, lực lượng công an đã đồng loạt tiến hành bắt giữ Cửu, Nguyên, Luyện. Riêng Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn. Khám xét nơi ở 3 nghi phạm bị bắt, cơ quan chức năng thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng bắn đạn nổ và 3 viên đạn chưa qua sử dụng.