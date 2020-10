Bắt 3 nghi phạm lập tài khoản zalo, facebook giả để lừa đảo, chiếm đoạt 16 tỉ

Chiều 9.10, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội , bắt giữ 3 nghi phạm: Lâm Ngọc Yến (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), Phạm Hồ Quân (30 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) và Lưu Nhật Trường (28 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang).

Qua điều tra, công an xác định 3 nghi phạm này đã lập các tài khoản zalo, facebook, viber rồi lấy ảnh chân dung những người bán hàng online có uy tín và lượng tương tác nhiều làm ảnh đại diện cho tài khoản đó.

2 trong số 3 nghi phạm bị bắt giữ ẢNH C.AN

Sau khi Quân và Trường tạo các tài khoản giả mạo , Yến dùng tài khoản này để lừa bán hàng, rồi nhắn tin đề nghị những người đã đặt mua hàng chuyển tiền trước khi nhận hàng. Khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, các nghi phạm này xóa tài khoản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến nay, 3 nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt 16 tỉ đồng của nhiều nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 28 nạn nhân bị lừa.

Công an TP.Vinh thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo do 3 nghi can này thực hiện, trình báo với Đội Cảnh sát hình sự theo số điện thoại 0692900145 để được giải quyết.