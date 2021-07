Bắt 3 người Hàn Quốc tổ chức nhập cảnh núp bóng chuyên gia

Ngày 9.7, Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Lee Kwan-young (53 tuổi), Phó chủ tịch Hội Người Hàn miền Trung, Song Hong-sub (49 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), chủ Công ty môi giới Khan Vina và Seo Young-jin (48 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Han In Hue, để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trong khi đó, những người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép đa phần thất nghiệp, lao động phổ thông, tài xế taxi… không phải chuyên gia và sau khi nhập cảnh thì hoạt động tự do, không làm việc cho công ty bảo lãnh như mục đích ban đầu. Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã bắt, khởi tố gần 20 bị can liên quan và tiếp tục mở rộng đường dây này.