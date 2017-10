Chiều 17.10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ được 6 nghi can trong vụ phóng hỏa đốt xe của giám đốc và phó giám đốc ở Hậu Giang.

Chiều 17.10, các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang tỏa thành 4 mũi khác nhau, bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ phóng hỏa, đốt xe do mâu thuẫn xảy ra tại H.Châu Thành A (Hậu Giang) ngày 5.10. tin liên quan Vụ 'cháy xe ở Hậu Giang' có dấu hiệu hình sự về hành vi giết người Cơ quan điều tra xác định vụ cháy xe ô tô vào khuya 4.10, tại đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, H.Châu Thành A (Hậu Giang) có dấu hiệu hình sự về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Các đối tượng thừa nhận rạng sáng 5.10, ông Trần Văn Ri, Giám đốc và bà Võ Thị Chiến, Phó giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình (H.Bình Chánh, TP.HCM) đang trên QL61C qua xã Nhơn Nghĩa A (H.Châu Thành, Hậu Giang) thì các nghi can chở nhau bằng xe máy, chia nhau chạy lên phía trước chặn đầu xe . Các nghi can dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 3 người trong xe. Đồng thời, một trong số này trực tiếp đâm bà Chiến và cướp túi xách của nạn nhân. Bên trong túi xách có nhiều tiền.

Sau đó, các nghi can tưới xăng lên ô tô rồi châm lửa đốt . Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ xe. Các nghi can cũng thừa được được thuê để giết bà Chiến. Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. tin liên quan Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ xe ô tô bốc cháy ở Hậu Giang Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, chiều 5.10, lực lượng điều tra Bộ Công an đã đến tỉnh Hâu Giang để hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ cháy ô tô. Như Thanh Niên đã đưa tin, 3 nạn nhân trong vụ việc là Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP.HCM), Võ Thị Chiến (ngụ Q.6, TP.HCM) và Cai Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chuyển cấp cứu do bị bỏng lửa trong vụ cháy xe ô tô ở Hậu Giang. Ông Ri đã tử vong vào sáng 11.10. Còn ông Trung bỏng 15%, độ I, II; bà Chiến ngoài vết bỏng còn có vết thương trên người do vật sắt nhọn tác động. Hiện cả hai nạn nhân đang được điều trị. Ngọc Lê