Bắt 7 thanh niên trong đường dây cho vay lãi ‘cắt cổ’ tại Hà Nội

Chiều 30.11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.