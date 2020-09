Kiếm bạc tỉ bằng nghề cho vay lãi suất 360%, dùng phần mềm để quản lý

Ngày 14.9, Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự 3 nghi can Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi); Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, cùng trú Hà Nam) và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi, trú Gia Lai) để điều tra về hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Lãi suất các nghi can này cho vay lên đến 360%/năm.