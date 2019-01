Bắt 9 nghi phạm nuôi nhốt và buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê

Ngày 17.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 9 nghi phạm cùng trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

9 nghi phạm bị tạm giữ gồm: Trần Thị Thanh Tâm (46 tuổi), Nguyễn Thị Hường (45 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hương (46 tuổi), Nguyễn Công Dần (45 tuổi), Nguyễn Ánh Sao (25 tuổi), Đậu Xuân Hưng (42 tuổi), Nguyễn Thị Chinh (42 tuổi), Nguyễn Thị Quyên (49 tuổi) và Nguyễn Hữu Chiến (44 tuổi).

Tang vật công an thu giữ

Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16.1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang bà Tâm cùng 8 người nói trên đang có hành vi nuôi nhốt và buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê tại nhà riêng của bà Tâm ở thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Số tê tê này có tổng trọng lượng 603,6 kg, được công an xác định thuộc loài nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IIB, được ưu tiên bảo vệ.