Bất an ở chợ Đầm

Chợ Đầm Nha Trang được xây dựng từ năm 1970, tính đến nay cũng đã trên 50 năm. Nhiều người cho rằng chợ Đầm là “biểu tượng” của thành phố biển này. Nhưng cũng có người nói, “biểu tượng” ấy chỉ mang ý nghĩa tượng trưng do hào quang của quá khứ chứ thực tế hiện tại thì nó… quá xấu xí; rằng chẳng có ngôi chợ “nổi tiếng” nào trên đất nước này mà cổng chợ với hai chữ “Chợ Đầm” lèm nhèm như học sinh mẫu giáo tập viết vậy cả.

Sau hàng chục năm, chợ Đầm tròn đã xuống cấp, vừa nhếch nhác vừa gây bất an cho cả người buôn bán lẫn người đi chợ. Chính lý do này mà tỉnh Khánh Hòa mới có chủ trương xây chợ mới bên cạnh chợ cũ, đập bỏ chợ Đầm tròn, biến chỗ đất trống này thành công viên. Công ty CP Sông Đà Nha Trang được chọn làm chủ đầu tư xây dựng công trình này.

Sau 7 năm triển khai, đến năm 2020 ngôi chợ mới xây xong. Đã có 800 hộ kinh doanh buôn bán dọn về chợ mới nhưng vẫn còn 200 hộ không chịu rời chợ cũ với đủ lý do. Một trong những lý do khá khó hiểu là ông Nguyễn Chiến Thắng, lúc còn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (2010 - 2015), có thông tin cho báo chí là đã trao đổi, thống nhất với chủ đầu tư dự án chợ Đầm mới là không đập bỏ khu chợ Đầm tròn mà giữ nguyên nhưng phải kiểm tra, cải tạo, thiết kế lại sao cho bà con làm ăn, buôn bán được an toàn, hiệu quả!