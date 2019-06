Bất an với cơ sở mầm non, mẫu giáo bít kín giữa TP.HCM

Theo quy định, các trường mầm non, mẫu giáo phải tuân thủ chặt chẽ về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Thế nhưng nhiều trường mầm non, mẫu giáo tư thục tại TP.HCM sử dụng các nhà ống, nhà phố nhỏ hẹp, rất nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ.

Nhà phố, nhà ống trở thành trường mầm non

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lớp mẫu giáo H.Y trên đường An Dương Vương (P.10, Q.6) là căn nhà phố 1 trệt, 2 lầu, phía trước có cửa sắt đóng kín. Cửa này cũng là cửa ra vào duy nhất của lớp mẫu giáo này. Phía sau và hai bên là nhà dân, không có bất cứ cửa thoát hiểm nào. Trên lầu 2, lớp mẫu giáo này tận dụng phơi đồ kín hết ban công. Các bé sinh hoạt, học tập tại tầng trệt và lầu 1.

Tương tự, lớp mẫu giáo H.A (đường Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8) cũng là nhà ống 1 trệt, 1 lầu. Cơ sở này cũng chỉ có một cửa ra vào, không có lối thoát hiểm. Ngoài cửa vào còn dựng thêm hàng rào bằng gỗ cao khoảng 1 m để ngăn các bé chạy ra đường. Đối diện lớp mẫu giáo H.A là lớp mẫu giáo H.H.D, với bảng hiệu quá lớn nên bịt kín gần hết ban công tầng 1 căn nhà. "Đây là lớp học kiêm nhà ở. Buổi trưa nắng nóng nên họ đóng cửa kín mít hết", một người dân sống cạnh lớp học này cho hay. Theo quan sát của PV, quanh các lớp học này, hệ thống dây điện chằng chịt, trông rất bất an.

Trường mầm non B.M (đường Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8) được xây dựng chẳng khác gì căn nhà ở thông thường. Khu vực ban công của trường được rào chắn kỹ lưỡng bằng lưới kim loại. Lối thoát hiểm duy nhất cũng chính là cửa ra vào.

Trường mẫu giáo T.C (xã Phong Phú, H.Bình Chánh) cũng chỉ có một cửa ra vào, nhà xây kín cổng, không có lối thoát hiểm nào khác.

Tại Q.9, Q.Thủ Đức, nhiều trường mầm non cũng thuê mặt bằng là nhà phố. Lớp mẫu giáo T.T ở đường Nam Hòa (P.Phước Long A, Q.9) là căn nhà cấp 4, cửa ra vào duy nhất làm bằng gỗ cao gần 2 m, không có lối thoát hiểm. Chị Nguyễn Thị Thanh, sống gần trường, nói: “Vào giờ sinh hoạt thì hầu như trường đóng kín cửa, mọi hoạt động của các cháu bé đều diễn ra trong nhà cấp 4”. Trường mầm non B.T trên đường số 2 (Q.Thủ Đức) gồm 1 tầng trệt, 4 tầng, xung quanh là nhà dân, không có cầu thang thoát hiểm bên ngoài.

PCCC kiểu đối phó

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM, các trường học nói chung và trường mầm non nói riêng đều có những quy định về PCCC rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Nhưng hiện nay đa phần các trường mầm non tư thục đều thuê nhà dân để làm trường, công tác PCCC, thoát nạn chưa được quan tâm, vi phạm về PCCC. Giáo viên của các trường mầm non ít khi được tập huấn, trang bị kiến thức về PCCC. Vì vậy, công tác PCCC tại chỗ của các trường mầm non còn hạn chế và rất nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ.

Về kiểm tra, xử phạt, thượng tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết trường mẫu giáo, mầm non tư thục, trường công đều nằm trong diện kiểm tra PCCC mỗi năm 1 lần. Hiện nay phân cấp kiểm tra các trường hợp này thuộc về đội cảnh sát PCCC quận/huyện. “Việc các trường mầm non tư thục thuê nhà ống, nhà phố làm nơi học tập, sinh hoạt cho các bé mà không đảm bảo an toàn PCCC là rất nguy hiểm”, ông Tâm nói.

Trong khi đó, một chủ tịch phường ở Q.Thủ Đức cho biết, về PCCC phường chỉ kiểm tra được trường mầm non đó có bình chữa cháy hay không, khu vực nấu ăn có đảm bảo PCCC. Còn các việc như quy định về lối thoát hiểm, an toàn sử dụng gas, kỹ năng PCCC của giáo viên thì phường không có nghiệp vụ. “Việc kiểm tra PCCC tại các trường mầm non đều giao cho phường là không ổn. Vì phường không có chuyên môn về PCCC nên sẽ không hiểu, cũng như đưa ra những cảnh báo cho các trường một cách tốt nhất. Việc PCCC tại các trường mầm non đang có sự chồng chéo không rõ ràng nên công tác kiểm tra của cảnh sát PCCC đang bỏ ngỏ”, vị này nói.

Bà Nguyễn Thị Hiếu (từng là chủ một trường mầm non tại Q.9) nói rõ hơn, các quy định liên quan đến PCCC tại trường mầm non rất nghiêm trong công tác cấp phép, kiểm tra để đảm bảo an toàn. Quy định là vậy nhưng việc thực hiện lại rất khác nhau. Tại các trường mầm non tư thục hiện nay chủ yếu sắm các bình chữa cháy để phục vụ việc kiểm tra của địa phương. Còn các quy định về lối thoát hiểm, an toàn sử dụng điện, vách ngăn cháy… đều bỏ qua. “Theo tôi nhận thấy, công tác PCCC tại các trường mầm non tư thục hiện nay chủ yếu là để đối phó. Còn việc làm đúng, đủ như yêu cầu PCCC đề ra thì đảm bảo trên 90% các trường đều sai” bà Hiếu nói.

Phụ huynh biết nguy hiểm nhưng đành chấp nhận Chị Nguyễn Thị Hoa (nhà Q.Thủ Đức) cho biết con chị đang học lớp mầm non tư thục, phí 2,5 triệu đồng/tháng. Trường này là nhà cấp 4 được chủ trường thuê rồi cải tạo lại. Việc nấu nướng cũng gần nơi học của các bé. “Tôi biết gửi con vô đó là không đảm bảo nhưng đành chấp nhận, vì kiếm trường có không gian rộng rãi, đảm bảo an toàn PCCC thì không có giá 2,5 triệu đồng/tháng”, chị Hoa chia sẻ. Chị Thành (ngụ Q.9) cũng trăn trở: “Mình làm công nhân lương thấp, muốn cho con học trường tốt thì không đủ tiền. Vì vậy, dù biết gửi vô những lớp mẫu giáo, nhóm trẻ tư nhân trong các nhà phố, nhà ống thì rất nguy hiểm nhưng đành chấp nhận và trông chờ vào may rủi!”.