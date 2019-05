Bắt băng nhóm lừa bán nhiều cô gái quê vào tiệm massage

Ngày 18.5, Công an TP.HCM đã bắt giữ băng nhóm 5 người do Đỗ Văn Tuấn (27 tuổi, quê Thanh Hóa) cầm đầu, và 4 đồng phạm tại TP.HCM gồm: Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Trịnh Đức Hùng (41 tuổi), Mai Ngọc Lượng (24 tuổi, cùng ở H.Hóc Môn) và Phan Phước Thiện (25 tuổi, ngụ Q.8) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, công an nhận được tin báo của một người mẹ cho hay cô con gái 24 tuổi của bà lên TP.HCM làm việc và bị lừa bán vào tiệm massage Tường Phát (đường Nguyễn Ảnh Thủ, H.Hóc Môn). Cô gái bị buộc làm việc để trả những khoản nợ do chủ đặt ra nên đã gọi điện cầu cứu gia đình. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện nhiều cô gái cũng gặp trường hợp này nên đã xác lập chuyên án. Đội cảnh sát đặc nhiệm (Đội 3, PC02) được huy động vào cuộc điều tra.