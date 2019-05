Đường dây bán 100 thiếu nữ vào 'động qủy' bị triệt phá thế nào?

Đó là lời kể của cô gái L. (quê Long An), là nạn nhân trong đường dây lừa các thiếu nữ bán vào các "động qủy" núp bóng quán cà phê, karaoke, massage kích dục, mà Công an TP.HCM vừa triệt phá.

Các bị can gồm: Đỗ Văn Tuấn (27 tuổi, quê Thanh Hóa, cầm đầu), Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh), Trịnh Đức Hùng (41 tuổi), Mai Ngọc Lượng (24 tuổi, cùng ở H.Hóc Môn) và Phan Phước Thiện (25 tuổi, ngụ Q.8, cùng TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, từ cuối năm 2018 đến nay đã có tới hơn 100 cô gái bị lừa bán với giá từ 3 - 10 triệu đồng/người.

Ảnh: Công an cung cấp Mai Ngọc Lượng, nghi can trong đường dây

Ảnh: Công an cung cấp Trịnh Đức Hùng, nghi can trong đường dây bán 100 thiếu nữ vào 'động qủy'

Không chịu kích dục cho khách, buộc gia đình mang tiền chuộc con

Theo cơ quan điều tra, công an nhận được tin báo của bà P. vào ngày 6.5 cho hay cô con gái 24 tuổi tên Th. của bà lên TP.HCM làm việc, và bị lừa bán vào tiệm massage Tường Phát (đường Nguyễn Ảnh Thủ, H.Hóc Môn). Chủ tiệm này buộc gia đình nộp 8 triệu đồng mới cho chuộc con. Cô gái bị buộc làm việc để trả những khoản nợ do chủ đặt ra vô lý, nên đã gọi điện cầu cứu gia đình.

Ngay sau đó, PC02 giao nhiệm vụ cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) điều tra xác minh vụ việc.

Được biết, khi cơ quan điều tra đang vào cuộc, thì chủ quán, quản lý tiệm massage Tường Phát hối thúc bà P. mang tiền chuộc con, vì Th. không chịu massage kích dục cho khách. Lo sợ con mình bị làm hại, một ngày sau, bà P. mang 8 triệu đồng đến cơ sở massage để chuộc con.

Khi quản lý của quán là Mai Ngọc Lượng (23 tuổi, quê quán Thừa Thiên - Huế) vừa nhận 8 triệu đồng từ tay bà P. thì bị các trinh sát Đội 3 bắt quả tang. Lúc này chủ tiệm massage là Trịnh Đức Hùng cũng có mặt tại đây nên cả hai cùng 7 nhân viên (trong đó có nạn nhân Th.) được mời về trụ sở công an làm việc. Hùng và Lượng thừa nhận đã mua Th. với giá 8 triệu đồng từ các đối tượng môi giới là Nguyễn Huy Hoàng và đồng bọn.

Từ sự chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, lực lượng phối hợp gồm Đội 3, Đội 8, Đội 9 - PC02 đã tiến hành mời các đối tượng trong đường dây này lên làm việc.

Thủ đoạn chính của đường dây này, đó là tạo tài khoản Facebook, Zalo hoặc đăng thông tin trên các trang mạng để tuyển nhân viên làm việc cho các nhà hàng, karaoke, massage với mức lương khá cao. Khi các cô gái liên hệ qua điện thoại, các đối tượng này sẽ giới thiệu gặp Đỗ Văn Tuấn ở một địa điểm nằm trên đường Hoàng Kế Viêm (P.12, Q.Tân Bình).

Tuấn bị bắt ngay sau đó và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuấn khai nhận khi gặp các nạn nhân, Tuấn “nổ” làm lương mỗi tháng từ 10 - 50 triệu đồng, nhưng công việc hết sức nhẹ nhàng nên nhiều cô gái đã dễ dàng gật đầu đồng ý. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, Tuấn cùng Phan Phước Thiện và Nguyễn Huy Hoàng chụp ảnh các cô gái cùng thông tin về chiều cao, cân nặng rồi gửi qua Zalo cho các chủ cơ sở hoạt động mại dâm, kích dục trá hình...

Sau khi “chốt” giá bán, các nghi can thuê xe Grab chở các cô gái đến điểm hẹn. Sau khi bán cho chủ cơ sở thì các nạn nhân bị thu giữ giấy tờ và làm một giấy mượn nợ bằng với số tiền mà chủ cơ sở bỏ ra mua.

Biết Tuấn bị bắt, Thiện và Hoàng trốn về tỉnh Bình Định. Các tổ công tác lên đường đến Bình Định để phối hợp truy bắt, nhưng Thiện và Hoàng đã nhanh chân rời khỏi địa bàn này.

Ngày 13.5.2019, một nguồn tin cho biết hai nghi can này đã trốn ra Hà Nội, tổ công tác tiếp tục phối hợp cùng Công an Hà Nội bắt giữ Thiện và Hoàng tại P.Trung Liệt, Q.Thanh Xuân. Cả hai được di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Tuấn, Thiện và Hoàng tiếp tục khai ra hàng loạt các nghi can khác giúp sức là anh em ruột, bà con gần với các nghi can Tuấn, Thiện và Hoàng. Theo 3 nghi can này, đã có khoảng 100 thiếu nữ bị nhóm này lừa bán vào động massage. Gần đây nhất chúng đã lừa gần 20 cô gái để bán cho 6 cơ sở hoạt động tệ nạn.

Tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh này, PC02 đã giải thoát cho 13 người bị bán vào đây. Hầu hết các cô gái có quê quán ở các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam bộ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn muốn đi làm để phụ giúp ba mẹ, nhưng bị sập bẫy băng nhóm này.

Có ngày 'bán dâm' 18 lần

Chị L. (quê Long An) nhớ lại, chủ quán massage cho bảo vệ nam canh giữ nhân viên nữ như ở tù. Ăn uống khổ sở, có ngày phải 'bán dâm' 18 lần, cuộc sống như địa ngục. Những lúc không tiếp khách nổi thì chủ quán đánh đập, dùng dao đe dọa, chích roi điện. Chủ quán không cho sử dụng điện thoại, không cho đi ra ngoài… nên nhân viên đành chấp nhận chờ ngày trả xong nợ để về nhà.

Chị L. cho biết theo thỏa thuận, nếu các cô trả lại đủ tiền mà chủ quán bỏ ra mua, thì có thể rời đi. Tuy nhiên, chủ các cơ sở luôn đề ra quy định hà khắc để phạt tiền các nhân viên nên nhiều cô gái phải kích dục cho khách suốt 4 tháng ròng (cho đến lúc được giải thoát) vẫn chưa trả được đồng nào vì bị phạt gần hết thu nhập.

Hiện vụ án lừa các cô gái vào động massage kích dục đang được điều tra mở rộng, và truy bắt tiếp các nghi can khác có liên quan. Lãnh đạo PC02 cảnh báo để tránh cạm bẫy, thì lao động xin việc làm cần liên hệ trực tiếp đến các công ty có tuyển dụng hoặc đến các trung tâm giải quyết việc làm có uy tín. Tuyệt đối không nghe theo lời “cò”, nhất là các đối tượng môi giới trên mạng.