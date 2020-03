Bắt băng nhóm "tín dụng đen" chém gần lìa cánh tay người khác khi đi đòi nợ

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm hoạt động " tín dụng đen ", gồm: Nguyễn Thanh Vượng (30 tuổi), Hoàng Duy Đảng (27 tuổi), Nguyễn Khắc Tuấn (29 tuổi, cùng quê Thanh Hóa); Huỳnh Trọng Tiến (32 tuổi, quê Quảng Nam); Võ Văn Kỳ (36 tuổi, quê Bến Tre) và Phạm Văn Quy (20 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra từ công an, năm 2019, Vượng cho bà N.T.H (50 tuổi, ngụ P.3, Q.Bình Thạnh) vay tiền và yêu cầu góp theo ngày cả gốc lẫn lãi. Khuya 19.11.2019, Vượng đến đầu hẻm 23 đường Phan Đăng Lưu (P.3, Q.Bình Thạnh) đòi tiền góp nhưng bà H. xin nợ lại vài hôm. Vượng không đồng ý, lớn tiếng đòi đập phá quán bán bún bò của bà H. Thấy vậy, anh N.T.T (34 tuổi, người thân bà H.) chạy đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với Vượng. Anh T. cầm cây đuổi đánh, Vượng nổ máy xe bỏ chạy.

Vượng chạy về nhà rủ thêm đồng bọn, mang mã tấu, hung khí đến nhà bà H. tìm đánh anh T. để trả thù. Tại đây, băng nhóm của Vượng đánh bà H., và dùng mã tấu chém gần đứt lìa cánh tay của anh N.M.E (34 tuổi, người quen bà H.).

Sau khi gây án, nhóm của Vượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh E. được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Kết quả giám định cho thấy anh E. bị thương tật 57%.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an Q.Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, truy bắt băng nhóm của Vượng. Tuy nhiên, sau khi gây án, băng nhóm này bỏ trốn khỏi TP.HCM. Ngày 8.3 .2020, khi băng nhóm của Vượng vào lại TP.HCM tiếp tục hoạt động tín dụng đen thì bị Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ.

Công an Q.Bình Thạnh đang mở rộng điều tra vụ án. Ai là nạn nhân của băng nhóm "tín dụng đen" nói trên hãy nhanh chóng đến công an trình báo để công an làm rõ, xử lý băng nhóm này.