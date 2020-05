Bắt băng trộm ngoại tỉnh đến Đà Nẵng chớp nhoáng đập kính 7 ô tô trong đêm

Trước đó, trong đêm ngày 1, rạng sáng 2.5, tại Q.Thanh Khê xảy ra liên tiếp các vụ đập kính ô tô trộm tài sản trên đường Lê Quang Sung.(P.Xuân Hà).

Có 5 ô tô gồm: Mitsubishi Outlander BS43A – 361..., Hyundai Tucson BS 43X – 00..., Hyundai Kona 43A – 487..., Hyundai Accent BS 43X – 544.., Honda CRV BS 43A – 184... của các anh L.Ng. (33 tuổi, ngụ 166/24 Hùng Vương, Q.Hải Châu), L.P.H. (42 tuổi, ngụ tổ 39), T.Đ.B. (57 tuổi, ngụ tổ 41), Lư Ngọc S., ngụ 2 Thuận An 2, cùng P.Xuân Hà) và N.H.T. (29 tuổi, ngụ P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) bị đập phá, lấy tổng cộng 5 triệu đồng.

Tại kiệt 114 Hà Huy Tập (P.Thanh Khê Đông), 2 ô tô BS 43A – 158... và 43A – 371... của anh B.T.P (38 tuổi, ngụ tổ 65 P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) và T.N.P (39 tuổi, ngụ tổ 5 P.Thanh Khê Đông) bị cạy cửa, lấy trộm tổng cộng 7 triệu đồng.

Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê cho biết, vụ việc khiến người dân hoang mang bởi Đà Nẵng rất hiếm khi xảy ra đập kính ô tô trộm cắp hàng loạt.

Sau gần 10 ngày truy xét, Công an Q.Thanh Khê đã xác định các nghi phạm gồm: Hà Văn Cường và Trần Văn Minh (cùng 29 tuổi, cùng ngụ xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nhưng đã bỏ đi từ lâu, thường xuyên thay đổi chỗ ở, trong đó Cường có nhiều tiền án, tiền sự

Ngày 13.5, Công an Q.Thanh Khê cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang và Công an huyện Lục Ngạn bắt được Cường và Minh khi đang trốn ở Bắc Ninh.

UBND và Công an Q.Thanh Khê thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Đôi bạn tù" gây án xuyên Việt

Cường và Minh khai nhận, ngày 30.4 đón xe từ Nha Trang ra Đà Nẵng, thuê phòng ở bến xe rồi mua tua vít dùng tạo áp lực trên kính ô tô để làm vỡ kính.

Sau khi trộm 7 vụ, sáng 2.5, cả hai đón xe đi TP.Huế, tiếp tục đập kính 2 ô tô tại gần một ngôi chùa, trộm 450.000 đồng; đột nhập nhà dân theo lối tầng 2, lấy 2 laptop, 2 đồng hồ, 1 iPad và 200.000 đồng.

Tiếp đó, sáng 3.5, cả hai nhanh chóng rời TP.Huế đến Quảng Trị để bán tài sản trộm được, lấy tiền thuê phòng nghỉ. Đến rạng sáng 4.5 tiếp tục đập kính 2 ô tô ở TP.Đông Hà (Quảng Trị), trộm 35 triệu đồng, 1 đồng hồ.

Sáng 5.5, băng trộm xuyên Việt này đi Thanh Hóa tiêu thụ tài sản trộm cắp, tiếp tục trốn về Bắc Ninh. Các đối tượng xác định tổng tài sản trộm được khoảng 45 triệu đồng cùng 3 laptop, máy tính bảng, 3 đồng hồ...

Năm 2016, cả hai cũng đã đập kính ô tô trộm tài sản hàng loạt ở các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai. Cả hai bị đi tù năm 2016, đến năm 2019 ra tù. Sau khi ra tù cả hai lại tiếp tục gây án.

Trước thành tích phá án băng đập kính ô tô trộm tài sản nói trên, UBND Q.Thanh Khê và Công an quận đã thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự.