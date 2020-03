Quảng Nam: Bắt nghi phạm đập kính hàng loạt ô tô trộm tài sản

Sáng 19.3, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Vương (22 tuổi, ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây, trên địa bàn Tam Kỳ xảy ra nhiều vụ mất tài sản trên ô tô, thủ phạm thực hiện các vụ trộm này bằng cách dùng vật cứng đập vỡ kính hoặc cạy cửa ô tô để lấy tài sản.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan chức năng xác định người gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản trên ô tô là Huỳnh Vương. Sau khi trộm được tài sản, Vương đi vào huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) ở với một cô gái.

Lần theo dấu vết, Công an Tam Kỳ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng mai phục. Sáng 18.3, khi Vương vừa bước vào nhà bạn gái thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ và di lý về cơ quan Công an Tam Kỳ để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận đã thực hiện bốn vụ đập kính, cạy cửa ô tô trộm tài sản trên địa bàn Tam Kỳ. Tài sản Vương lấy trộm được gồm ba máy tính xách tay, một iPad, 50 triệu đồng, 500 USD và nhiều tài sản có giá trị khác. Hiện Công an thành phố Tam Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.