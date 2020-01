Đà Nẵng: Bắt nhóm bụi đời chuyên cạy phá ô tô trộm tài sản

Tối 31.12.2019, qua thời gian theo dõi, mật phục, Công an P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bắt quả tang 4 thanh thiếu niên, tuổi từ 16 đến 19 tuổi, không có nơi ở ổn định, chuyên trộm cắp tài sản bằng cách cạy phá ô tô.

Các nghi can gồm Dương Minh Toàn, Trần Hữu Gia Huy, Đặng Mậu Minh Huy (cùng ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Bùi Quang Nhân (ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo Công an Q.Hải Châu, thời gian qua trên địa bàn quận, nhất là các khu vực vắng vẻ thường xuyên xảy ra các vụ đập kính ô tô , cạy phá cửa xe để trộm tài sản bên trong.

Công an Q.Hải Châu đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuần tra mật phục. Tối 31.12.2019, Công an P.Hòa Cường Bắc đã bắt được nhóm thanh thiếu niên nói trên, các nghi can khai nhận trong đêm đã gây ra 4 vụ trộm tài sản trong ô tô.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Hải Châu cho biết nhóm này còn có một số đồng phạm, tất cả đều đã bỏ học, chuyên tụ tập ở các tiệm internet, kết bạn qua mạng xã hội , cùng lên kế hoạch đi trộm cắp, kiếm tiền tiêu xài.