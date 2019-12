Đà Nẵng bắt nghi can chuyên đập kính ô tô, trộm tiền

Sáng 10.12, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đã bắt được nghi can chuyên đập kính ô tô để trộm tiền gây hoang mang dư luận thời gian qua. Do đang quá trình tiếp tục điều tra nên danh tính nghi can chưa được công bố.

Như Thanh Niên đã thông tin, tại TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ đập phá xe , phổ biến là đập kính ô tô để lục tìm tài sản bên trong.

Thủ đoạn của nghi can là nhắm vào các khu dân cư vắng người như ở Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (đảo 1, đảo 2), Khu đô thị Nam cầu Nguyễn Tri Phương… Vào thời điểm sốt đất, các nghi can phán đoán trong ô tô của người dân đậu xe ở khu vực thường giao dịch bất động luôn có tiền. Các khu vực này đã có nhà dân sinh sống, người dân chủ quan đậu ô tô ngoài đường ban đêm. Tuy đã lắp camera trước nhà nhưng đường vắng, hệ thống camera đường phố chưa nhiều nên các nghi can lợi dụng để gây án.

Sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được nghi can các vụ đập kính ô tô trộm tiền Ảnh: Nguyễn Tú

Không chỉ vậy, có vụ đập kính xe sang còn diễn ra ngay trung tâm TP.Đà Nẵng, ở Q.Hải Châu, trước khách sạn Hilton đường Bạch Đằng, trộm 600 triệu đồng.