Bắt tên trộm chuyên rạch mùng người dân trộm cắp tài sản

Nghi can Nguyễn Văn Thẩm khi bị công an bắt Ảnh Công an cung cấp

Theo nguồn tin từ Cơ quan công an, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 11.3, nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình (H.Phú Tân) có một người lạ mặt đến địa bàn có biểu hiện trộm cắp tài sản , lực lượng Công an H.Phú Tân đến mời người này về trụ sở làm việc.

Tài sản của người dân do Thẩm trộm được Ảnh Công an cung cấp

Qua kiểm tra, trong túi đựng đồ của nghi can có nhiều dụng cụ như: kiềm, kéo... cùng số tài sản trị giá gần 20 triệu đồng, bao gồm: 11 điện thoại di động và số tiền 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Tại Cơ quan công an, nghi can khai tên Nguyễn Văn Thẩm. Thẩm thừa nhận số tang vật này do Thẩm trộm được của người dân ở các xã: Hòa Lạc, Phú Thành (H.Phú Tân, An Giang) vào ngày 10.3. Khi đến địa bàn xã Phú Bình để tìm cách trộm cắp tài sản của người dân thì bị lực lượng công an bắt giữ.