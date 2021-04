Bắt bị can hiếp dâm, bóp cổ bé gái 5 tuổi tử vong

Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Dũng về hành vi giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Cùng ngày, Thành ủy Bà Rịa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Viện KSND tỉnh tổ chức thông tin báo chí về công tác điều tra, làm rõ vụ án bé gái 5 tuổi tử vong do bị hiếp dâm và bóp cổ tại P.Long Tâm do bị can Dũng gây ra.