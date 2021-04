Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại: Bị can sau khi gây án còn qua nhà thắp hương cho nạn nhân

Ngày 19.4, Thành ủy Bà Rịa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và VKSND tổ chức thông tin báo chí về công tác điều tra, làm rõ vụ án bé gái 5 tuổi tử vong ở do bị hiếp dâm và bóp cổ tại P.Long Tâm (TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Rúng động vì vụ án hiếp dâm, bóp cổ bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa

Mở đầu buổi họp báo, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, khi có thông tin về vụ án mạng, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập chuyên án để điều tra. Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng. Ngay sau khi lập chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã sàng lọc các đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Thời thông tin về vụ án Ảnh: Nguyễn Long

Nạn nhân là cháu P.N.Q.N (5 tuổi, ngụ P.Long Tâm, TP.Bà Rịa), con chị V.T.T.T (27 tuổi).

Đại tá Thời cho biết, trong ngày 17.4, tại khu vực nạn nhân sinh sống có nhiều người đến dự các tiệc khác nhau. Tuy nhiên, qua quá trình sàng lọc nghi phạm, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã xác định Phạm Văn Dũng (46 tuổi, hàng xóm cháu N.) là nghi phạm sát hại nạn nhân nên đã mời về trụ sở làm việc. Qua quá trình đấu tranh, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dũng khai nhận vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17.4, Dũng đi bộ đến nhà ông N.T.A (là hàng xóm Dũng và nạn nhân) dự đám giỗ.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Dũng đi bộ về nhà. Dũng thấy nhà khóa cửa nên biết vợ đang dự tiệc sinh nhật chưa về bên nhà mẹ vợ tại P.Long Toàn (TP.Bà Rịa) nên Dũng dự định sang chơi.

Trên đường đi bộ ra đầu hẻm 122 Võ Thị Sáu (P.Long Tâm), Dũng thấy cháu N. và một cháu trai đi theo sau nên Dũng nảy sinh ý định xâm hại tình dục N.

Dũng đứng lại tại khu đất nghĩa địa và đợi cháu N. đến. Dũng bế cháu N. đến đặt lên gò cát cạnh sân bóng thì bị cháu này la lên. Dũng sợ có người phát hiện nên đã bóp cổ cháu N. và dùng tay xâm hại tình dục rồi bỏ đi.

Sau khi gây án, Dũng còn qua nhà nạn nhân thắp hương cho cháu N.

Liên quan đến vụ án bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại, ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về hành vi giết người và hiếp dâm người dưới 16. Các lệnh, quyết định trên đã được VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.