Bắt cặp vợ chồng tàng trữ ma túy ở Hà Tĩnh

Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh triệt phá, vào khoảng 00 giờ 10 phút ngày 16.6, Đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an thị xã Kỳ Anh đã ập vào nhà riêng, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Văn (41 tuổi, trú tại tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) và vợ là Hoàng Thị Thủy (35 tuổi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét trong nhà vợ chồng Văn, công an thu giữ gần 600 gr ma túy đá, 8 viên thuốc lắc, 35 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 bịch cần sa (cỏ) cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Ảnh Tân Kỳ Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu vợ chồng Văn khai nhận mua số ma túy từ nhiều nơi trên địa bàn cả nước rồi về chia nhỏ bán các "con nghiện" tại địa phương.

Một cán bộ điều tra cho biết, nhà ở của 2 nghi phạm trên được xây dựng kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và nuôi chó bảo vệ nên “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế được cả 2 vợ chồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.