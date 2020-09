Bắt chủ quán cà phê môi giới mại dâm 18 năm trốn truy nã

Ngày 8.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt được Phan Thị Bé Tám (53 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre), người bị Công an Q.7 (TP.HCM) ra lệnh truy nã vào năm 2002 do can tội “ môi giới mại dâm ”.

Theo hồ sơ của công an, vào năm 2002, Phan Thị Bé Tám từ Bến Tre lên Q.7 (TP.HCM) mở quán cà phê và có thuê nhiều tiếp viên nữ làm việc tại quán. Hằng ngày, khi có khách đến quán, Bé Tám gạ gẫm môi giới cho tiếp viên của mình bán dâm . Mỗi lần bán dâm, tiếp viên phải trả cho Tám một khoảng tiền môi giới theo tỷ lệ mà 2 bên đã có giao kèo trước đó.

Hành vi môi giới mại dân của bà Bé Tám bị Công an Q.7 phát hiện bắt quả tang. Trong thời gian được tại ngoài phục vụ điều tra, bà Phan Thị Bé Tám bỏ trốn nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Chiều tối 7.9.2020, sau 18 năm trốn truy nã, bà Bé Tám bị công an bắt giữ tại nhà của một người quen của bà ở xã Cẩm Sơn, H.Mỏ Cày Nam. Trong ngày hôm nay (8.9), Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Bến Tre sẽ bàn giao Phan Thị Bé Tám cho Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền về hành vi môi giới mại dâm.