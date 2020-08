Khởi tố ‘tú bà’ môi giới cho nam HLV thể hình bán dâm giá 18 triệu

Trưa 17.8, đại diện Công an Q.Long Biên (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, trú P.Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm.