Bắt cóc con riêng của người tình để níu kéo tình cảm

Theo điều tra, cách đây khoảng 3 năm, chị Dương Thị Mộng T. (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Bắc, H.Tân Biên) quen biết Lắm, sau đó hai người sống chung với nhau như vợ chồng. Trong thời gian chung sống, Lắm hay ghen nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Gần đây, chị T. chủ động chia tay, trở về nhà sống với mẹ ruột. Nhiều lần gọi điện thoại để níu kéo tình cảm nhưng bất thành, Lắm nhắn tin hăm dọa sẽ không cho chị T. về gặp lại con gái (đang sống tại nhà mẹ chị T.). Lo sợ, chị T. không dám trở về nhà mẹ mà ngủ lại chỗ làm việc.

Dùng mọi cách mà chị T. không chịu nối lại tình cảm, Lắm nảy sinh ý định bắt cóc con gái chị T. để uy hiếp. Khoảng 21 giờ ngày 1.6, Lắm chạy xe đến nhà mẹ ruột chị T., giả vờ lấy quần áo, rồi bắt cóc cháu Nguyễn Thị Thanh Tr. (3 tuổi, con riêng chị T.).

Chị T. nhiều lần điện thoại yêu cầu đưa cháu Tr. trở về nhà nhưng Lắm không đồng ý. Lắm yêu cầu người tình bỏ nhà đi cùng với mình, nếu không sẽ giết chết cháu Tr. Lo sợ an nguy của con gái, chị T. báo công an.

Nhận tin báo, Công an H.Tân Biên phối hợp cùng Công an H.Tân Châu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xác minh. Đến 19 giờ ngày 2.6, lực lượng chức năng đã giải cứu cháu bé an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Lắm khai nhận sau khi bắt cóc cháu Tr. đã đưa đến nhà người quen tá túc cho đến khi bị công an bắt giữ. Lắm có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.