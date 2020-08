Bắt cóc trẻ em, dù lý do gì cũng không thể dung thứ!

Nghi phạm bắt cóc trẻ em đã đưa bé trai 2 tuổi đi đâu, làm gì?

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) đưa con trai Gia Bảo (2 tuổi) ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh) chơi.

Đến khoảng 17 giờ 30, sau khoảng 5 phút sơ ý, anh Hưng không thấy con đâu nên hô hoán mọi người hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời thông báo lực lượng chức năng giúp đỡ. Nhận tin báo, Công an TP.Bắc Ninh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và sử dụng chó nghiệp vụ tới hiện trường phối hợp gia đình tổ chức tìm kiếm.

Mặc dù tìm hết ngóc ngách tại công viên và các khu vực lân cận nhưng không có kết quả. Ngày 22.8, Công an TP.Bắc Ninh phát đi thông báo tìm bé Gia Bảo để mọi người dân cùng hỗ trợ. Khoảng 21 giờ 30 ngày 22.8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tuyên Quang giải cứu thành công bé Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long (H.Yên Sơn, Tuyên Quang).

Hành vi gây bất an xã hội Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết họ như vỡ òa khi nghe được tin tìm thấy cháu Gia Bảo. “Trời ơi, mừng quá! Đây là tin mà tôi và mọi người mong chờ qua nay. Cảm ơn lực lượng chức năng, cộng đồng mạng đã cùng chung tay để đưa bé trở về nhà bình an”, BĐ Trần Hiền viết. Tương tự, BĐ Anh Tung cho biết: “Nghe tin lực lượng chức năng tìm được cháu bé, mọi người rất vui mừng. Đây là sự cảnh tỉnh cho các gia đình có con nhỏ”. Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định nghi phạm chính bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở tỉnh Cao Bằng). Hành vi của Thu bị người dân lên án kịch liệt và đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm. “Đây là việc làm vạn ác, trên mọi tội ác. Thử nghĩ nếu chúng thực hiện thành công thì sẽ có bao nhiêu người đau khổ”, BĐ Hữu Hà bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Màu Hồng cho rằng: “Những kẻ bắt cóc gây đau khổ cho nhiều gia đình suốt cuộc đời họ; xáo trộn xã hội, gây bất an cho người dân. Pháp luật cần phải phạt thật nặng những kẻ này”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là bài học cảnh tỉnh các bậc phụ huynh, phải trông coi các bé cẩn thận dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. “Quá mừng cho gia đình cháu bé. Nhưng đây cũng là bài học cho các ông bố, bà mẹ, người thân... khi dẫn trẻ đến nơi vui chơi công cộng”, BĐ Nguyen Hung góp ý.

Phát huy sức mạnh lòng dân

Chỉ sau gần 28 tiếng bị bắt cóc, bé Gia Bảo đã được giải cứu thành công. BĐ cho rằng đây là thành tích quá tuyệt vời của lực lượng chức năng khi vào cuộc nhanh, quyết liệt. “Thêm một chiến công của người chiến sĩ công an nhân dân! Chưa đầy 28 tiếng, các chiến sĩ công an đã bắt được thủ phạm bắt cóc, mang cháu trả về cho gia đình trong niềm vui khôn xiết”, BĐ Lê Đức Đồng khen ngợi.

“Hoan hô lực lượng công an nhanh chóng giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc. Theo tôi, để có được kết quả này, ngoài sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng chức năng thì việc huy động sức mạnh của người dân, cộng đồng mạng không thể không nhắc tới. Chính họ là những người góp phần không nhỏ trong sự thành công của chuyên án”, BĐ Huy Nguyễn góp ý.

Bên cạnh đó, BĐ Hải Trần cho rằng khi trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định có một phụ nữ 2 lần vẫy tay, dụ dỗ bé tại công viên trước khi bé mất tích và từ những manh mối rất nhỏ này mà cơ quan công an lần ra các nghi phạm. “Cơ quan chức năng tận dụng hơn nữa những “mắt thần” camera trong việc phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”, BĐ Hải Trần kiến nghị.

