Bắt công nhân mỏ đá trộm 24 kg thuốc nổ

Khoảng 5 giờ ngày 30.7, tại bãi biển Cửa Sót, đoạn thuộc địa phận xã Đỉnh Bàn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh ), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an H.Thạch Hà và Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang ông Nguyễn Trọng Tân (49 tuổi, ngụ xã Đỉnh Bàn) đang tàng trữ 24 kg thuốc nổ công nghiệp.