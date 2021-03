Bắt đàn em Dũng ‘trọc’ Hà Đông trốn truy nã

Chiều 17.3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an P.Hàng Bài (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa bắt giữ, bàn giao một đối tượng truy nã cho Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bùi Ngọc Nam bị Công an P.Hàng Bài bắt giữ Ảnh Công an TP.Hà Nội Trước đó, khoảng đầu tháng 3, Công an P.Hàng Bài phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên xuất hiện trên địa bàn, tụ tập với những thành phần cộm cán khác.

Công an P.Hàng Bài đã xác định người này là Bùi Ngọc Nam (41 tuổi, trú xã Tân Dân, TP.Việt Trì, Phú Thọ). Nam bị Công an H.Sóc Sơn (Hà Nội) khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 19.11.2020, Công an H.Sóc Sơn đã phát lệnh truy nã đối tượng này.

Sau khi lên phương án bắt giữ, khoảng 12 giờ 50 ngày 16.3, tổ công tác của Công an P.Hàng Bài đã áp sát và bắt giữ Nam khi đối tượng này đang đi trên phố Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm). Nam được bàn giao cho Công an H.Sóc Sơn ngay sau đó để phục vụ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an TP.Hà Nội, Nam là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án và là đàn em khá thân cận của Dũng “trọc” Hà Đông (tức Nguyễn Văn Dũng, 53 tuổi, trú P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội).