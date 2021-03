Yên Bái: Giải cứu đối tượng truy nã, 4 người lao vào tấn công công an

Chiều 16.3, thông tin từ Công an TP.Yên Bái (Yên Bái) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Thị Hồng (57 tuổi), Nguyễn Đắc Công (35 tuổi), Nguyễn Đắc Lực (31 tuổi) và Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi; cùng trú tại Tổ 6, P.Yên Thịnh, TP.Yên Bái) để làm rõ hành vi “ chống người thi hành công vụ ”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17.1, Công an P.Yên Thịnh nhận được quyết định truy nã của Công an H.Hàm Yên (Tuyên Quang) đối với Nguyễn Đắc Thành (40 tuổi, trú tại Tổ 6, P.Yên Thịnh) về tội “đánh bạc”.

Ngày 14.2, Công an P.Yên Thịnh phát hiện Thành đang có mặt tại nhà Lưu Thị Hồng (mẹ đẻ của Thành) nên đã huy động lực lượng tới thông báo quyết định truy nã và vận động Thành ra đầu thú. Khi thấy lực lượng công an, Thành đã bỏ chạy, nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Đáng chú ý, Hồng, Hiếu (con trai Thành) và Công, Lực (em trai Thành) đã lao vào tấn công tổ công tác bằng chân tay, hung khí, khiến 3 cán bộ Công an P.Yên Thịnh bị thương.

Không chỉ tấn công lực lượng công an, 4 người còn dùng điện thoại phát trực tiếp lên các trang mạng xã hội để bịa đặt, vu khống lực lượng công an bắt giữ người vô cớ, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.