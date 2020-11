Sóc Trăng: Bắt 2 nghi can trộm chó, chống người thi hành công vụ

Sáng 15.11, Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết đang điều tra, làm rõ vụ 2 nghi can bị bắt quả tang về hành vi trộm chó còn chống người thi hành công vụ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Kế Sách (Sóc Trăng), khoảng 0 giờ 55 phút ngày 14.11, lực lượng Công an H.Kế Sách trong lúc tuần tra đã phát hiện, bắt quả tang 2 nghi can gồm: Nguyễn Thanh Mộng (40 tuổi, ở xã Ba Trinh, H.Kế Sách) và Huỳnh Thanh Hải (43 tuổi, ở xã Vị Trung, H.Vị Thủy, H.Hậu Giang) về hành vi trộm chó. Hai người này còn có hành vi chống người thi hành công vụ.

Súng bắn điện cùng các tang vật có liên quan ẢNH: CTV

Tại cơ quan điều tra, Mộng và Hải khai nhận khoảng 22 giờ ngày 13.11, cả hai điều khiển xe máy đi từ ấp 7, xã Ba Trinh, H.Kế Sách, Sóc Trăng, tìm chó để trộm.

Khi đi đến tuyến đường Nam Sông Hậu, thuộc xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, cả 2 dùng súng điện bắn hai con chó. Sau đó tiếp tục chạy xe đến xã Nhơn Mỹ, H.Kế Sách thì bị lực lượng Công an xã Nhơn Mỹ phát hiện, truy đuổi. Công an xã Nhơn Mỹ nhanh chóng phối hợp công an các xã An Lạc Tây, Thới An Hội cùng lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự Công an H.Kế Sách để chốt chặn và truy bắt.

Trong lúc bị truy đuổi, 2 nghi can đã dùng dụng cụ trộm chó chống trả lực lượng công an nhằm tẩu thoát. Khi đến địa bàn xã An Lạc Tây, H.Kế Sách, cả 2 bị lực lượng công an bắt giữ.

Lực lượng chức năng tạm giữ 1 xe máy, 2 con chó, 1 súng bắn điện, 1 nạn thun, 1 bịch đạn bi và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện Công an H.Kế Sách đang tạm giữ 2 nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ.