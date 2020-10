TP.HCM: Bị nghi trộm chó, một người bị đánh nhập viện

Ngày 6.10, Công an xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (TP.HCM) đã lập hồ sơ, xác minh vụ việc một người bị người dân vây đánh trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5.10, N.V.D. (34 tuổi, tạm trú xã Tân Xuân, H.Hóc Môn) cùng một người đàn ông (chưa xác rõ danh tính), chở nhau trên xe máy mang BS tỉnh Đồng Nai, chở theo nhiều xác chó, chạy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, hướng ra đường Quốc lộ 22. Phía sau hai người này có một nhóm người chạy xe máy đuổi theo.

Nhận tin báo, Công an xã bà Bà Điểm, H.Hóc Môn đã đến giữ an ninh trật tự tại khu vực; đưa D. vào bệnh viện cấp cứu.

Công an đến nơi xảy ra vụ việc

Trưa nay, 6.10, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc một người bị đánh nhập viện . Theo trình báo ban đầu của người dân với công an là do người này trộm chó của người dân. Hiện Công an đã lập hồ sơ ban đầu để xác minh làm rõ vụ việc.