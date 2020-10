Nghệ An: Bắt thanh niên bắn chết nghi phạm trộm chó

Sáng 27.10, thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh l Nghệ An bắt giữ Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, ngụ xã Nghi Xuân, H.Nghi Lộc) để điều tra hành vi giết người . Nạn nhân tử vong là Trần Quang Huy (19 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc).

Trước đó, chiều 25.10, người dân địa phương phát hiện một thanh niên tử vong ven đường sát rừng keo ở xã Nghi Xuân, bên cạnh có 1 bì xác rắn bên trong chứa 3 con chó. Sự việc được trình báo Công an H.Nghi Lộc. Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do trúng đạn.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Thành và tiến hành bắt giữ, đồng thời bắt giữ Mạnh Lộc Chiến (22 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thành khai nhận, chiều 25.10, Thành mang súng hơi đến khu rừng keo ở xã Nghi Xuân bắn chim. Tại đây, Thành phát hiện Trần Quang Huy đang điều khiển xe máy chở Mạnh Lộc Chiến (đều ngụ xã Phúc Thọ, H.Nghi Lộc) cùng 1 bì xác rắn đựng chó và một số dụng cụ dùng để bắt trộm chó nên lấy điện thoại ra ghi hình.

Phát hiện Thành đang ghi hình, Huy và Chiến cầm 2 con dao mang theo dọa Thành. Sau khi Huy và Chiến rời đi, Thành dùng súng săn bắn 3 phát, trong đó 2 phát đạn trúng vào người Huy.

Bị trúng đạn, Huy lao xe máy vào bụi cây ven đường, bất tỉnh và tử vong sau đó. Thấy Huy gặp nạn, Thành và Chiến bỏ trốn khỏi hiện trường.