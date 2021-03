Đắk Nông: Truy nã đặc biệt nguy hiểm bị can Vàng Seo Trắng

ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Vàng Seo Trắng (51 tuổi, trú P.Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Công an tỉnh Đắk Nông đã

Trước đó, Vàng Seo Trắng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chiều 7.3, khi đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, bị can Vàng Seo Trắng đã bỏ trốn.

Ngày 6.3, Vàng Seo Trắng bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy tại khu vực Thủy điện Đồng Nai 4, xã Quảng Khê, H.Đắk G’Long (Đắk Nông). Do có tiền sử bệnh lý, Vàng Seo Trắng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị.

Công an tỉnh Đắk Nông đang triển khai truy tìm sau khi bị can Vàng Seo Trắng trốn khỏi bệnh viện, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can này để xử lý theo quy định của pháp luật.