Cà Mau: Truy nã bị can trốn khỏi bệnh viện khi đang điều trị bệnh

Theo Cơ quan CSĐT Công an H.Năm Căn, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải bị can bị truy nã Huỳnh Minh Thái đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Huỳnh Minh Thái báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an H.Năm Căn qua số điện thoại 0919.760.002.