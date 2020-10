Bắt đôi nam nữ thuê ô tô, làm giấy tờ giả rồi…mang đi cầm

Ngày 16.10, thiếu tá Trần Lê Hải, Phó phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang tạm giữ đôi nam nữ là Ngô Hồng Phong (25 tuổi, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Ngọc Trinh (25 tuổi, trú tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng, làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.