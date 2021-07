Bắt được hung thủ chém gần đứt lìa cánh tay thượng úy công an Bình Thuận

Liên quan đến vụ thượng úy công an ở Bình Thuận bị chém gần đứt cánh tay , theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, lúc 6 giờ 30 sáng nay, người dân xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc phát hiện Bảo trong một rẫy của người dân ở xã này nên báo công an. Lúc này, trong tay Bảo vẫn lăm lăm một cây rựa và một con dao cầm từ chiều qua.

Khi lực lượng công an có mặt, Bảo nhảy qua hàng rào một nhà người dân trong vườn rẫy ở xã Bình Châu. Công an ập vào nổ súng chỉ thiên cảnh cáo thì Bảo mới chịu đầu hàng. Hiện nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo đã được áp giải về Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bảo là nghi phạm dùng rựa chém thượng úy công an xã Thắng Hải, H.Hàm Tân gần đứt lìa một cánh tay Ảnh: CTV

Trước đó, vào chiều tối qua 15.7, hàng trăm cán bộ chiến sĩ gồm CSCĐ, Công an H.Xuyên Mộc, công an xã Hòa Hiệp và nhiều lực lượng khác đã bao vây ngôi nhà cấp 4 của hai cha con Nguyễn Quốc Bảo . Sau khi chém gần đứt lìa cánh tay thượng úy công an Hoàng Văn Dương, Bảo và cha mình là Nguyễn Quốc Dũng đã vào nhà đóng cửa lại và cố thủ. Lực lượng công an đã phải cạy cửa và sử dụng hơi cay vì cả hai cha con Bảo dùng rựa, dao cố thủ, chống trả rất ngoan cố.

Hai cha con Bảo đang cầm dao chống trả lực lượng công an chiều ngày 15.7 tại nhà riêng của mình ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sau khi công an khống chế được cha Bảo là Nguyễn Quốc Dũng, còn Bảo tiếp tục đóng cửa cố thủ bên trong. Khi bị xịt hơi cay, Bảo đập cửa trước rất đông chiến sĩ công an, vung rựa chém loạn xạ và tẩu thoát vào vườn chuối, sau đó trốn vào rừng.

Bị xịt hơi cay, Bảo lao ra vung rựa chém lực lượng đang làm nhiệm vụ ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trong đêm 15.7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo nhiều lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tuần tra, vây bắt hung thủ manh động này.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 15.7, do không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, Bảo phóng xe từ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) sang xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận). Khi bị các cán bộ trực chốt kiểm dịch của xã Thắng Hải chặn lại để kiểm tra thì Bảo bất ngờ rút dao đâm một cán bộ xã Thắng Hải nhưng không trúng. Một cán bộ chốt kiểm dịch ở Thắng Hải truy đuổi thì bị Bảo ép xe ngã ra đường, rồi bỏ chạy về nhà mình ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, cố thủ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, xử lý ẢNH: CTV

Khi lực lượng công an hai huyện đang đứng trước cửa vận động thì bất ngờ Bảo lao ra chém vào đầu một công an xã Hòa Hiệp vỡ mũ bảo hiểm, rồi chém tiếp vào thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải khiến anh Dương gần đứt lìa một cánh tay.