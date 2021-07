Vượt chốt kiểm dịch, chém thượng úy công an gần đứt cánh tay

Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 số 2 (đặt tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải tổ chức), thì bị lực lượng dân quân trực chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Bảo không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải. Vừa chạy một đoạn thì gặp 3 cán bộ trong chốt đang đi tuần tra, chặn lại.

Bất ngờ, Bảo dừng xe lấy con dao trong cốp đâm thẳng vào 1 thành viên kiểm dịch nhưng người này né được. Bảo tiếp tục quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Thấy vậy, 1 công an viên xã Thắng Hải đuổi theo thì bị Bảo ép ngã xuống đường. Bảo tiếp tục chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) cố thủ bên trong.

Sau đó, thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải cùng lực lượng chốt kiểm dịch số 2 phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) đến, vận động Bảo chấp hành làm việc nhưng Bảo vẫn cố thủ trong nhà. Đến 12 giờ 45 phút, Bảo bất ngờ mở cửa nhà, cầm rựa xông ra chém mạnh trúng vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể nón bảo hiểm.