Bình Thuận: Một thượng úy công an bị chém gần đứt cánh tay

Theo Công an H.Hàm Tân (Bình Thuận), vào lúc 8 giờ 30 ngày 15.7, nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy BS 72G1-136.77 lưu thông hướng Bà Rịa - Vũng Tàu qua xã Thắng Hải (Hàm Tân) nhưng không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang.

Khi đến Chốt kiểm dịch số 2 đặt tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải tổ chức, thì anh Hồ Văn Thành là lực lượng dân quân xã Thắng Hải, trực chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này Nguyễn Quốc Bảo không chấp hành, mà điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải 1 đoạn thì gặp 3 cán bộ kiểm dịch trong chốt kiểm dịch số 2 đang đi tuần tra tiếp tục chặn lại.

Bất ngờ, Bảo dừng xe lấy trong cốp ra 1 con dao chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng anh này đã né được, bỏ chạy trước sự hung hãn của Bảo.

Tiếp đó, Nguyễn Quốc Bảo quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Tưởng, công an viên xã Thắng Hải đuổi theo thì bị Bảo ép ngã xuống đường. Bảo tiếp tục bỏ chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) cố thủ bên trong.

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, Chốt kiểm dịch sổ 2 đề nghị Công an xã Thắng Hải hỗ trợ lực lượng.

Được sự chỉ đạo, thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải cùng lực lượng chốt kiểm dịch số 2 phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) đến, vận động Bảo chấp hành làm việc nhưng Bảo vẫn cố thủ trong nhà.

Đến 12 giờ 45 phút, Bảo bất ngờ mở cửa nhà lao ra ngoài, dùng rựa xông ra chém mạnh trúng vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể nón bảo hiểm. Chưa dừng ở đó, Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi , chém lực lượng công an, trong đó thượng úy Hoàng Văn Dương, bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Thượng úy Dương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bảo tiếp tục vào nhà cố thủ rồi bỏ trốn sau đó.

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Quang Hương - Trưởng công an H.Hàm Tân cho biết: "Sự việc ban đầu xảy ra tại Thắng Hải, thuộc H.Hàm Tân. Nhưng việc nghi phạm lao vào chém thượng úy Hoàng Văn Dương lại xảy ra tại H.Xuyên Mộc. Do vậy chúng tôi đang phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc tiếp tục truy bắt nghi phạm, xử lý vụ việc".