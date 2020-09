Bình Thuận: Công an huyện Hàm Tân đưa 33 cán bộ về công an xã

Công an H.Hàm Tân đã công bố Quyết định của Công an tỉnh Bình Thuận , đưa 33 cán bộ công an thuộc các đội nghiệp vụ của Công an huyện về nhận nhiệm vụ tại 8 xã, thị trấn thuộc H.Hàm Tân. Trong số đó, có một cán bộ sĩ quan nhận nhiệm vụ Trưởng công an xã, 8 cán bộ khác nhận nhiệm vụ Phó trưởng công an xã, còn lại 24 cán bộ làm công an viên.

Theo thượng tá Nguyễn Quang Hương, Trưởng công an H.Hàm Tân, thực hiện chủ trương của Bộ Công an tăng cường công an chính quy về làm nhiệm vụ tại các xã, phường, Công an H.Hàm Tân là đơn vị đầu tiên của Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện điều chuyển tăng cường cán bộ về xã, thị trấn.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh điều động nhiều cán bộ chiến sĩ về tăng cường cho cơ sở; kể cả cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh.

Đại tá Trần Văn Toản yêu cầu các cán bộ Công an H.Hàm Tân được luân chuyển về xã lần này nhanh chóng bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ở bất kỳ tình huống nào cũng phải đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.