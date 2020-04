Bình Thuận: Hỗn chiến khiến một người chết do tranh giành địa bàn khai thác cát?

Ngày 27.4, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và Công an H.Hàm Tân đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ hỗn chiến xảy ra tại xã Tân Đức (H.Hàm Tân) làm 1 người tử vong. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ một số người liên quan vụ hỗn chiến vào chiều 26.4 ở xã Tân Đức để điều tra và giám sát chặt những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu của Công an, chiều 26.4, hai ông Dương Thái Thuận và Dương Thái Khoa (hai anh em ruột, trú xã Tân Đức, H.Hàm Tân, chuyên khai thác khoáng sản - PV) đang đứng trong lán trại thi công đường vào mỏ khai thác cát thì một nhóm thanh niên do Mai Tuấn Trường (biệt danh Tí “Lượng”) lao vào tấn công để trả thù việc bị đập nhà , xảy ra từ hôm trước.

Vụ tấn công làm ông Dương Tấn Khoa bị thương khá nặng. Nhóm băng nhóm Tí “Lượng” cũng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, ông Thuận và ông Khoa chỉ đạo đàn em dùng ô tô BS 86H - 0791 đuổi theo băng của Tí “Lượng” để trả thù.

Khi gặp băng nhóm của Tí "Lượng" trong khu vực đường sỏi ven rẫy (thuộc xã Tân Đức), người điều khiển xe của nhóm ông Khoa, Thuận (chưa rõ danh tính) tông thẳng vào xe máy do Nguyễn Viết Thanh Hải (31 tuổi, biệt danh Xí “Được”) đang điều khiển chở một người khác.

Nhóm người trên ô ô và nhóm của Tí “Lượng” lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Riêng Nguyễn Viết Thanh Hải, do chấn thương nặng nên tử vong trên đường đến bệnh viện . Kết quả khám nghiệm pháp y cho biết Hải không chỉ bị chấn thương mà còn bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, vào cổ khiến mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, chiều 25.4, nhóm của anh em ông Thuận và Khoa đã đến nhà của Tí “Lượng” (ở xã Tân Đức, H.Hàm Tân) gây gổ, đập phá nhà và camera an ninh của gia đình này do xung đột từ việc khai thác cát. Khi biết sự việc, nhóm đàn em của Tí “Lượng” cầm mã tấu đi tìm nhóm của anh em ông Thuận trả thù nhưng Công an xã Tân Đức đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Sáng hôm sau (26.4), gia đình Tí “Lượng” đến Cơ quan công an trình báo sự việc thì đến chiều đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người chết nói trên.